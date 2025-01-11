WETH yVault 圖標

WETH yVault 價格 (YVWETH)

USD

WETH yVault (YVWETH) 實時價格圖表

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-0.90%(1D)

今天 WETH yVault (YVWETH) 的價格

今天 WETH yVault (YVWETH) 的實時價格爲 3,517.73 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YVWETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
WETH yVault 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- WETH yVault 當天價格變化爲 -0.96%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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WETH yVault (YVWETH) 價格表現 USD

今天內，WETH yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -34.415801689111
在過去30天內，WETH yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -612.8258539380
在過去60天內，WETH yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -87.4060926290
在過去90天內，WETH yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +860.5209931333525

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -34.415801689111-0.96%
30天$ -612.8258539380-17.42%
60天$ -87.4060926290-2.48%
90天$ +860.5209931333525+32.38%

WETH yVault (YVWETH) 價格分析

WETH yVault 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,476.83
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$ 3,607.01
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$ 4,435.99
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-0.96%

-9.66%

WETH yVault (YVWETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是WETH yVault (YVWETH)

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WETH yVault (YVWETH) 資源

官網

大家還在問：關於 WETH yVault (YVWETH) 的其他問題

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YVWETH 兌換爲當地貨幣

1 YVWETH 兌換 AUD
A$5,698.7226
1 YVWETH 兌換 GBP
2,849.3613
1 YVWETH 兌換 EUR
3,412.1981
1 YVWETH 兌換 USD
$3,517.73
1 YVWETH 兌換 MYR
RM15,794.6077
1 YVWETH 兌換 TRY
124,597.9966
1 YVWETH 兌換 JPY
¥554,640.4891
1 YVWETH 兌換 RUB
357,506.8999
1 YVWETH 兌換 INR
303,193.1487
1 YVWETH 兌換 IDR
Rp57,667,695.6912
1 YVWETH 兌換 PHP
207,546.07
1 YVWETH 兌換 EGP
￡E.177,750.8969
1 YVWETH 兌換 BRL
R$21,528.5076
1 YVWETH 兌換 CAD
C$5,065.5312
1 YVWETH 兌換 BDT
429,092.7054
1 YVWETH 兌換 NGN
5,453,818.2374
1 YVWETH 兌換 UAH
148,729.6244
1 YVWETH 兌換 VES
Bs186,439.69
1 YVWETH 兌換 PKR
Rs979,582.2731
1 YVWETH 兌換 KZT
1,856,306.121
1 YVWETH 兌換 THB
฿121,994.8764
1 YVWETH 兌換 TWD
NT$116,472.0403
1 YVWETH 兌換 CHF
Fr3,201.1343
1 YVWETH 兌換 HKD
HK$27,367.9394
1 YVWETH 兌換 MAD
.د.م35,318.0092