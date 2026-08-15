什麼是WeSendit？

WeSendit是一種去中心化的檔案分享與雲端儲存網路解決方案，專注於保護用戶隱私與資料安全。透過其Web 3.0網路合作夥伴關係，WeSendit消除了儲存空間限制，讓用戶的節省幅度可高達其他雲端服務供應商的80%。WeSendit允許用戶選擇他們希望資料傳輸所使用的網路，為了確保最高安全性，資料會以冗餘方式儲存在全球數千個可用區中。

什麼讓WeSendit獨一無二？

WeSendit之所以能從其他雲端服務供應商中脫穎而出，是因為它專注於用戶隱私與資料安全。WeSendit採用去中心化的Web 3.0技術，打造可靠且安全的資料處理工具。此外，WeSendit的代幣（WSI）不僅作為支付手段，還會根據用戶的訂閱情況以及可選的「按使用量付費」服務套餐，獎勵用戶提交資料並獲得代幣。

WeSendit（WSI）可以用於哪些方面？

WeSendit的代幣（WSI）可以用於多種用途，例如支付定期服務、轉帳、交易，或兌換為其他加密資產。代幣持有者可從推薦、質押獎勵、已提供應用程式的使用、儲存網路服務，以及活動計畫中獲益；該活動計畫會在用戶透過wesendit.com傳送資料時，以代幣形式獎勵用戶。

WeSendit 的即時價格是多少？

目前的估值為 NT$，過去 24 小時內的價格變動為 2.44%。

市場情緒如何影響 WSI？

情緒受宏觀經濟狀況、行業新聞以及 -- 生態系統內各種發展所塑造。正面情緒通常與交易量增加及短期價格上漲相關。

WeSendit 的市值和全球排名是多少？

以 NT$11973463.12285257600000 的市值計算，WeSendit 排名第 #3898，凸顯了其在更廣泛市場中的影響力與規模。

近期的交易活動如何？

WSI 在過去 24 小時內的交易量達到了 NT$--，顯示出全球交易者積極參與的程度。

WSI 今日的波動率如何？

該代幣的波動率為 --%，有助交易者判斷市場是處於穩定狀態還是快速波動。

今日的 24 小時交易區間是多少？

價格在 NT$ 至 NT$ 之間波動，顯示了當日的價格強勢。

哪些長期因素會影響 WeSendit？

這些因素包括流通供應量（846989406.1898289 個代幣）、Storage,BNB Chain Ecosystem,DePIN 內的採用趨勢，以及 -- 網路的整體吸引力。