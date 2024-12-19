WEMIX Dollar 價格 (WEMIX$)
今天 WEMIX Dollar (WEMIX$) 的實時價格爲 0.782207 USD。目前其市值爲 $ 11.41M USD。WEMIX$ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
WEMIX Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 436.87K USD
- WEMIX Dollar 當天價格變化爲 -3.82%
- 其循環供應量爲 14.54M USD
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今天內，WEMIX Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0311277237165105。
在過去30天內，WEMIX Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0655558300。
在過去60天內，WEMIX Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0632159360。
在過去90天內，WEMIX Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0311277237165105
|-3.82%
|30天
|$ -0.0655558300
|-8.38%
|60天
|$ -0.0632159360
|-8.08%
|90天
|$ 0
|--
WEMIX Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.03%
-3.82%
-6.20%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 WEMIX$ 兌換 AUD
A$1.24370913
|1 WEMIX$ 兌換 GBP
￡0.61794353
|1 WEMIX$ 兌換 EUR
€0.75091872
|1 WEMIX$ 兌換 USD
$0.782207
|1 WEMIX$ 兌換 MYR
RM3.5199315
|1 WEMIX$ 兌換 TRY
₺27.44764363
|1 WEMIX$ 兌換 JPY
¥122.90818591
|1 WEMIX$ 兌換 RUB
₽80.567321
|1 WEMIX$ 兌換 INR
₹66.55799363
|1 WEMIX$ 兌換 IDR
Rp12,823.06352208
|1 WEMIX$ 兌換 PHP
₱46.18932335
|1 WEMIX$ 兌換 EGP
￡E.39.80651423
|1 WEMIX$ 兌換 BRL
R$4.82621719
|1 WEMIX$ 兌換 CAD
C$1.11855601
|1 WEMIX$ 兌換 BDT
৳93.48155857
|1 WEMIX$ 兌換 NGN
₦1,214.60320753
|1 WEMIX$ 兌換 UAH
₴32.83704986
|1 WEMIX$ 兌換 VES
Bs39.11035
|1 WEMIX$ 兌換 PKR
Rs217.69603017
|1 WEMIX$ 兌換 KZT
₸410.38490255
|1 WEMIX$ 兌換 THB
฿27.00178564
|1 WEMIX$ 兌換 TWD
NT$25.53123648
|1 WEMIX$ 兌換 CHF
Fr0.69616423
|1 WEMIX$ 兌換 HKD
HK$6.07774839
|1 WEMIX$ 兌換 MAD
.د.م7.84553621