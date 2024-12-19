今天 WEMIX Dollar (WEMIX$) 的價格

今天 WEMIX Dollar (WEMIX$) 的實時價格爲 0.782207 USD。目前其市值爲 $ 11.41M USD。WEMIX$ 兌換 USD 的價格爲實時更新。

WEMIX Dollar 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 436.87K USD

- WEMIX Dollar 當天價格變化爲 -3.82%

- 其循環供應量爲 14.54M USD

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