weldr（WLDR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.58% 漲跌幅（1D） -37.59% 漲跌幅（7D） +19.16% 漲跌幅（7D） +19.16%

weldr（WLDR）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，WLDR 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。WLDR 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，WLDR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.58%，過去 24 小時內變動為 -37.59%，過去 7 天內累計變動為 +19.16%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

weldr（WLDR）市場資訊

市值 $ 15.70K$ 15.70K $ 15.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.70K$ 15.70K $ 15.70K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 總供應量 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

weldr 的目前市值為 $ 15.70K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WLDR 的流通量為 100.00B，總供應量是 99999999999.99998，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.70K。