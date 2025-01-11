Weft Finance 圖標

Weft Finance 價格 (WEFT)

USD

Weft Finance (WEFT) 實時價格圖表

$0.00540659
$0.00540659$0.00540659
-6.40%(1D)

今天 Weft Finance (WEFT) 的價格

今天 Weft Finance (WEFT) 的實時價格爲 0.00540659 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WEFT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Weft Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.22K USD
- Weft Finance 當天價格變化爲 -6.41%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Weft Finance (WEFT) 價格表現 USD

今天內，Weft Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000370485248304608
在過去30天內，Weft Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0031456849
在過去60天內，Weft Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009341068
在過去90天內，Weft Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000204270712547441

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000370485248304608-6.41%
30天$ -0.0031456849-58.18%
60天$ -0.0009341068-17.27%
90天$ +0.000204270712547441+3.93%

Weft Finance (WEFT) 價格分析

Weft Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0053798
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$ 0.00579362
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$ 0.050469
$ 0.050469$ 0.050469

+0.21%

-6.41%

-35.30%

Weft Finance (WEFT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.22K
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什麼是Weft Finance (WEFT)

Weft Finance is a decentralized lending platform on Radix DLT.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Weft Finance (WEFT) 資源

官網

大家還在問：關於 Weft Finance (WEFT) 的其他問題

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WEFT 兌換爲當地貨幣

1 WEFT 兌換 AUD
A$0.0087586758
1 WEFT 兌換 GBP
0.0043793379
1 WEFT 兌換 EUR
0.0052443923
1 WEFT 兌換 USD
$0.00540659
1 WEFT 兌換 MYR
RM0.0242755891
1 WEFT 兌換 TRY
0.1915014178
1 WEFT 兌換 JPY
¥0.8524570453
1 WEFT 兌換 RUB
0.5494717417
1 WEFT 兌換 INR
0.4659939921
1 WEFT 兌換 IDR
Rp88.6326087696
1 WEFT 兌換 PHP
0.31898881
1 WEFT 兌換 EGP
￡E.0.2731949927
1 WEFT 兌換 BRL
R$0.0330883308
1 WEFT 兌換 CAD
C$0.0077854896
1 WEFT 兌換 BDT
0.6594958482
1 WEFT 兌換 NGN
8.3822690042
1 WEFT 兌換 UAH
0.2285906252
1 WEFT 兌換 VES
Bs0.28654927
1 WEFT 兌換 PKR
Rs1.5055731173
1 WEFT 兌換 KZT
2.853057543
1 WEFT 兌換 THB
฿0.1875005412
1 WEFT 兌換 TWD
NT$0.1790121949
1 WEFT 兌換 CHF
Fr0.0049199969
1 WEFT 兌換 HKD
HK$0.0420632702
1 WEFT 兌換 MAD
.د.م0.0542821636