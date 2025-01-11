WeCash 圖標

WeCash 價格 (WCH)

USD

WeCash (WCH) 實時價格圖表

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-4.20%(1D)

今天 WeCash (WCH) 的價格

今天 WeCash (WCH) 的實時價格爲 0.00156939 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WCH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
WeCash 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.83 USD
- WeCash 當天價格變化爲 -4.29%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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WeCash (WCH) 價格表現 USD

今天內，WeCash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，WeCash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004820182
在過去60天內，WeCash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006316761
在過去90天內，WeCash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000902082042435114

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-4.29%
30天$ +0.0004820182+30.71%
60天$ +0.0006316761+40.25%
90天$ -0.0000902082042435114-5.43%

WeCash (WCH) 價格分析

WeCash 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00155912
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$ 0.00165326
$ 0.00165326$ 0.00165326

$ 0.168358
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-4.29%

-45.10%

WeCash (WCH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 5.83
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什麼是WeCash (WCH)

Wecash is a peer-to-peer cryptocurrency payments through mobile application. Earn income from staking and masternode. WCH first usecase will be a masternode portal information website

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WeCash (WCH) 資源

官網

大家還在問：關於 WeCash (WCH) 的其他問題

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WCH 兌換爲當地貨幣

1 WCH 兌換 AUD
A$0.0025424118
1 WCH 兌換 GBP
0.0012712059
1 WCH 兌換 EUR
0.0015223083
1 WCH 兌換 USD
$0.00156939
1 WCH 兌換 MYR
RM0.0070465611
1 WCH 兌換 TRY
0.0555877938
1 WCH 兌換 JPY
¥0.2474457213
1 WCH 兌換 RUB
0.1594971057
1 WCH 兌換 INR
0.1352657241
1 WCH 兌換 IDR
Rp25.7277008016
1 WCH 兌換 PHP
0.09259401
1 WCH 兌換 EGP
￡E.0.0793012767
1 WCH 兌換 BRL
R$0.0096046668
1 WCH 兌換 CAD
C$0.0022599216
1 WCH 兌換 BDT
0.1914341922
1 WCH 兌換 NGN
2.4331508682
1 WCH 兌換 UAH
0.0663538092
1 WCH 兌換 VES
Bs0.08317767
1 WCH 兌換 PKR
Rs0.4370280333
1 WCH 兌換 KZT
0.828167103
1 WCH 兌換 THB
฿0.0544264452
1 WCH 兌換 TWD
NT$0.0519625029
1 WCH 兌換 CHF
Fr0.0014281449
1 WCH 兌換 HKD
HK$0.0122098542
1 WCH 兌換 MAD
.د.م0.0157566756