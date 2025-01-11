WeBuy 圖標

WeBuy 價格 (WE)

USD

WeBuy (WE) 實時價格圖表

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$0.02827113$0.02827113
-0.20%(1D)

今天 WeBuy (WE) 的價格

今天 WeBuy (WE) 的實時價格爲 0.02827113 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
WeBuy 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.79K USD
- WeBuy 當天價格變化爲 -0.24%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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WeBuy (WE) 價格表現 USD

今天內，WeBuy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，WeBuy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0061790795
在過去60天內，WeBuy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0151628700
在過去90天內，WeBuy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.05581368470393948

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.24%
30天$ -0.0061790795-21.85%
60天$ -0.0151628700-53.63%
90天$ -0.05581368470393948-66.37%

WeBuy (WE) 價格分析

WeBuy 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02777636
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$ 0.02868692
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$ 16.68
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-0.10%

-0.24%

-3.86%

WeBuy (WE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 6.79K
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什麼是WeBuy (WE)

Webuy plays an important role in revitalizing the NFT market and gives high accessibility to the public by Fractionization.

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WeBuy (WE) 資源

官網

大家還在問：關於 WeBuy (WE) 的其他問題

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WE 兌換爲當地貨幣

1 WE 兌換 AUD
A$0.0457992306
1 WE 兌換 GBP
0.0228996153
1 WE 兌換 EUR
0.0274229961
1 WE 兌換 USD
$0.02827113
1 WE 兌換 MYR
RM0.1269373737
1 WE 兌換 TRY
1.0013634246
1 WE 兌換 JPY
¥4.4575090671
1 WE 兌換 RUB
2.8731949419
1 WE 兌換 INR
2.4366886947
1 WE 兌換 IDR
Rp463.4610733872
1 WE 兌換 PHP
1.66799667
1 WE 兌換 EGP
￡E.1.4285401989
1 WE 兌換 BRL
R$0.1730193156
1 WE 兌換 CAD
C$0.0407104272
1 WE 兌換 BDT
3.4485124374
1 WE 兌換 NGN
43.8309945294
1 WE 兌換 UAH
1.1953033764
1 WE 兌換 VES
Bs1.49836989
1 WE 兌換 PKR
Rs7.8726615711
1 WE 兌換 KZT
14.918675301
1 WE 兌換 THB
฿0.9804427884
1 WE 兌換 TWD
NT$0.9360571143
1 WE 兌換 CHF
Fr0.0257267283
1 WE 兌換 HKD
HK$0.2199493914
1 WE 兌換 MAD
.د.م0.2838421452