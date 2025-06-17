WebGenieAI 價格 (SN54)
今天 WebGenieAI (SN54) 的實時價格爲 0.78536 USD。目前其市值爲 $ 1.01M USD。SN54 兌換 USD 的價格爲實時更新。
WebGenieAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- WebGenieAI 當天價格變化爲 -27.05%
- 其循環供應量爲 1.27M USD
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今天內，WebGenieAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2913090071108571。
在過去30天內，WebGenieAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，WebGenieAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，WebGenieAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.2913090071108571
|-27.05%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
WebGenieAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.90%
-27.05%
-51.86%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SN54 兌換 VND
₫20,666.7484
|1 SN54 兌換 AUD
A$1.2016008
|1 SN54 兌換 GBP
￡0.5733128
|1 SN54 兌換 EUR
€0.6754096
|1 SN54 兌換 USD
$0.78536
|1 SN54 兌換 MYR
RM3.3299264
|1 SN54 兌換 TRY
₺30.9274768
|1 SN54 兌換 JPY
¥113.8300784
|1 SN54 兌換 RUB
₽61.807832
|1 SN54 兌換 INR
₹67.7844216
|1 SN54 兌換 IDR
Rp12,874.7520384
|1 SN54 兌換 KRW
₩1,075.8332496
|1 SN54 兌換 PHP
₱44.647716
|1 SN54 兌換 EGP
￡E.39.3622432
|1 SN54 兌換 BRL
R$4.2959192
|1 SN54 兌換 CAD
C$1.060236
|1 SN54 兌換 BDT
৳96.0024064
|1 SN54 兌換 NGN
₦1,213.8445624
|1 SN54 兌換 UAH
₴32.6160008
|1 SN54 兌換 VES
Bs80.10672
|1 SN54 兌換 PKR
Rs222.413952
|1 SN54 兌換 KZT
₸402.536268
|1 SN54 兌換 THB
฿25.5556144
|1 SN54 兌換 TWD
NT$23.2230952
|1 SN54 兌換 AED
د.إ2.8822712
|1 SN54 兌換 CHF
Fr0.6361416
|1 SN54 兌換 HKD
HK$6.1572224
|1 SN54 兌換 MAD
.د.م7.146776
|1 SN54 兌換 MXN
$14.8668648