Web3 Whales 圖標

Web3 Whales 價格 (W3W)

USD

Web3 Whales (W3W) 實時價格圖表

$0.02382441
$0.02382441$0.02382441
-17.40%(1D)

今天 Web3 Whales (W3W) 的價格

今天 Web3 Whales (W3W) 的實時價格爲 0.02376685 USD。目前其市值爲 $ 2.22M USD。W3W 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Web3 Whales 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 25.50K USD
- Web3 Whales 當天價格變化爲 -17.77%
- 其循環供應量爲 93.35M USD

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Web3 Whales (W3W) 價格表現 USD

今天內，Web3 Whales 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00513906901658722
在過去30天內，Web3 Whales 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0037682221
在過去60天內，Web3 Whales 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0185901139
在過去90天內，Web3 Whales 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.013205941335784037

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00513906901658722-17.77%
30天$ +0.0037682221+15.85%
60天$ +0.0185901139+78.22%
90天$ +0.013205941335784037+125.05%

Web3 Whales (W3W) 價格分析

Web3 Whales 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02240306
$ 0.02240306$ 0.02240306

$ 0.02925688
$ 0.02925688$ 0.02925688

$ 0.087176
$ 0.087176$ 0.087176

-0.06%

-17.77%

-13.44%

Web3 Whales (W3W) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

$ 25.50K
$ 25.50K$ 25.50K

93.35M
93.35M 93.35M

什麼是Web3 Whales (W3W)

What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits.

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Web3 Whales (W3W) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Web3 Whales (W3W) 的其他問題

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W3W 兌換爲當地貨幣

1 W3W 兌換 AUD
A$0.0377892915
1 W3W 兌換 GBP
0.0187758115
1 W3W 兌換 EUR
0.022816176
1 W3W 兌換 USD
$0.02376685
1 W3W 兌換 MYR
RM0.106950825
1 W3W 兌換 TRY
0.833741098
1 W3W 兌換 JPY
¥3.7344851405
1 W3W 兌換 RUB
2.44798555
1 W3W 兌換 INR
2.022558935
1 W3W 兌換 IDR
Rp389.620429464
1 W3W 兌換 PHP
1.403194824
1 W3W 兌換 EGP
￡E.1.2094949965
1 W3W 兌換 BRL
R$0.1466414645
1 W3W 兌換 CAD
C$0.0339865955
1 W3W 兌換 BDT
2.8403762435
1 W3W 兌換 NGN
36.790608463
1 W3W 兌換 UAH
0.997732363
1 W3W 兌換 VES
Bs1.1883425
1 W3W 兌換 PKR
Rs6.6145520235
1 W3W 兌換 KZT
12.4692778525
1 W3W 兌換 THB
฿0.8201939935
1 W3W 兌換 TWD
NT$0.7755123155
1 W3W 兌換 CHF
Fr0.0211524965
1 W3W 兌換 HKD
HK$0.1846684245
1 W3W 兌換 MAD
.د.م0.2383815055