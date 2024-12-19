今天 Web3 Whales (W3W) 的價格

今天 Web3 Whales (W3W) 的實時價格爲 0.02376685 USD。目前其市值爲 $ 2.22M USD。W3W 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Web3 Whales 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 25.50K USD

- Web3 Whales 當天價格變化爲 -17.77%

- 其循環供應量爲 93.35M USD

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