WeatherXM 今日價格

WeatherXM (WXM) 今日實時價格為 $ 0.00804809，過去 24 小時內變化了 15.33%。目前 WXM 兌 USD 的匯率為 $ 0.00804809 每 WXM。

WeatherXM 目前市值在 $ 210,309 排名第 #-，流通供應量為 26.13M WXM。過去 24 小時內，WXM 的交易價格在 $ 0.00697068（低點）和 $ 0.00813757（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.38，而歷史最低價為 $ 0.00446604。

短期表現方面，WXM 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 +7.42%。過去一天，總交易量達到 $ 23.49。

WeatherXM（WXM）市場資訊

市值 $ 210.31K$ 210.31K $ 210.31K 成交量（24H） $ 23.49$ 23.49 $ 23.49 完全稀釋市值 $ 804.80K$ 804.80K $ 804.80K 流通量 26.13M 26.13M 26.13M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

WeatherXM 的目前市值為 $ 210.31K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 23.49。WXM 的流通量為 26.13M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 804.80K。