WDOT 價格 (WDOT)
今天 WDOT (WDOT) 的實時價格爲 7.53 USD。目前其市值爲 $ 257.67K USD。WDOT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
WDOT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.53K USD
- WDOT 當天價格變化爲 -9.63%
- 其循環供應量爲 34.22K USD
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今天內，WDOT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.803197808125393。
在過去30天內，WDOT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.1823596600。
在過去60天內，WDOT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.0670281130。
在過去90天內，WDOT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.284532156516078。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.803197808125393
|-9.63%
|30天
|$ +2.1823596600
|+28.98%
|60天
|$ +5.0670281130
|+67.29%
|90天
|$ +3.284532156516078
|+77.37%
WDOT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.11%
-9.63%
-16.79%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 WDOT 兌換 AUD
A$11.9727
|1 WDOT 兌換 GBP
￡5.9487
|1 WDOT 兌換 EUR
€7.2288
|1 WDOT 兌換 USD
$7.53
|1 WDOT 兌換 MYR
RM33.885
|1 WDOT 兌換 TRY
₺264.2277
|1 WDOT 兌換 JPY
¥1,187.1045
|1 WDOT 兌換 RUB
₽779.2797
|1 WDOT 兌換 INR
₹640.9536
|1 WDOT 兌換 IDR
Rp123,442.6032
|1 WDOT 兌換 PHP
₱444.6465
|1 WDOT 兌換 EGP
￡E.383.3523
|1 WDOT 兌換 BRL
R$46.2342
|1 WDOT 兌換 CAD
C$10.7679
|1 WDOT 兌換 BDT
৳899.9103
|1 WDOT 兌換 NGN
₦11,692.5087
|1 WDOT 兌換 UAH
₴316.1094
|1 WDOT 兌換 VES
Bs376.5
|1 WDOT 兌換 PKR
Rs2,095.6743
|1 WDOT 兌換 KZT
₸3,950.6145
|1 WDOT 兌換 THB
฿260.3874
|1 WDOT 兌換 TWD
NT$245.8545
|1 WDOT 兌換 CHF
Fr6.7017
|1 WDOT 兌換 HKD
HK$58.5081
|1 WDOT 兌換 MAD
.د.م75.5259