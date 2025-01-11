WBTC yVault 圖標

WBTC yVault 價格 (YVWBTC)

USD

WBTC yVault (YVWBTC) 實時價格圖表

$96,354
$96,354$96,354
0.00%(1D)

今天 WBTC yVault (YVWBTC) 的價格

今天 WBTC yVault (YVWBTC) 的實時價格爲 96,354 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YVWBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
WBTC yVault 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- WBTC yVault 當天價格變化爲 -0.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 YVWBTC兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 YVWBTC 價格信息的首選平臺。

WBTC yVault (YVWBTC) 價格表現 USD

今天內，WBTC yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -66.43515566922
在過去30天內，WBTC yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6,150.9021210000
在過去60天內，WBTC yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6,213.5611272000
在過去90天內，WBTC yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +31,979.49779927936

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -66.43515566922-0.06%
30天$ -6,150.9021210000-6.38%
60天$ +6,213.5611272000+6.45%
90天$ +31,979.49779927936+49.68%

WBTC yVault (YVWBTC) 價格分析

WBTC yVault 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 94,591
$ 94,591$ 94,591

$ 97,755
$ 97,755$ 97,755

$ 110,321
$ 110,321$ 110,321

-0.24%

-0.06%

-3.71%

WBTC yVault (YVWBTC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

什麼是WBTC yVault (YVWBTC)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

WBTC yVault (YVWBTC) 資源

官網

大家還在問：關於 WBTC yVault (YVWBTC) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

YVWBTC 兌換爲當地貨幣

1 YVWBTC 兌換 AUD
A$156,093.48
1 YVWBTC 兌換 GBP
78,046.74
1 YVWBTC 兌換 EUR
93,463.38
1 YVWBTC 兌換 USD
$96,354
1 YVWBTC 兌換 MYR
RM432,629.46
1 YVWBTC 兌換 TRY
3,412,858.68
1 YVWBTC 兌換 JPY
¥15,192,135.18
1 YVWBTC 兌換 RUB
9,792,457.02
1 YVWBTC 兌換 INR
8,304,751.26
1 YVWBTC 兌換 IDR
Rp1,579,573,517.76
1 YVWBTC 兌換 PHP
5,684,886
1 YVWBTC 兌換 EGP
￡E.4,868,767.62
1 YVWBTC 兌換 BRL
R$589,686.48
1 YVWBTC 兌換 CAD
C$138,749.76
1 YVWBTC 兌換 BDT
11,753,260.92
1 YVWBTC 兌換 NGN
149,385,314.52
1 YVWBTC 兌換 UAH
4,073,847.12
1 YVWBTC 兌換 VES
Bs5,106,762
1 YVWBTC 兌換 PKR
Rs26,831,698.38
1 YVWBTC 兌換 KZT
50,846,005.8
1 YVWBTC 兌換 THB
฿3,341,556.72
1 YVWBTC 兌換 TWD
NT$3,190,280.94
1 YVWBTC 兌換 CHF
Fr87,682.14
1 YVWBTC 兌換 HKD
HK$749,634.12
1 YVWBTC 兌換 MAD
.د.م967,394.16