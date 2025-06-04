WAYGU CASH 價格 (WAYGU)
今天 WAYGU CASH (WAYGU) 的實時價格爲 0.00172897 USD。目前其市值爲 $ 1.73M USD。WAYGU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
WAYGU CASH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- WAYGU CASH 當天價格變化爲 -21.03%
- 其循環供應量爲 999.88M USD
在獲取 MEXC 上從 WAYGU兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 WAYGU 價格信息的首選平台。
今天內，WAYGU CASH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000460538824497477。
在過去30天內，WAYGU CASH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，WAYGU CASH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，WAYGU CASH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000460538824497477
|-21.03%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
WAYGU CASH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.70%
-21.03%
-72.47%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 WAYGU 兌換 VND
₫45.49784555
|1 WAYGU 兌換 AUD
A$0.0026626138
|1 WAYGU 兌換 GBP
￡0.0012621481
|1 WAYGU 兌換 EUR
€0.0015042039
|1 WAYGU 兌換 USD
$0.00172897
|1 WAYGU 兌換 MYR
RM0.0073308328
|1 WAYGU 兌換 TRY
₺0.0676545961
|1 WAYGU 兌換 JPY
¥0.248798783
|1 WAYGU 兌換 RUB
₽0.1365367609
|1 WAYGU 兌換 INR
₹0.148172729
|1 WAYGU 兌換 IDR
Rp28.3437659568
|1 WAYGU 兌換 KRW
₩2.3815005677
|1 WAYGU 兌換 PHP
₱0.096303629
|1 WAYGU 兌換 EGP
￡E.0.0858606502
|1 WAYGU 兌換 BRL
R$0.0097341011
|1 WAYGU 兌換 CAD
C$0.0023686889
|1 WAYGU 兌換 BDT
৳0.2113492928
|1 WAYGU 兌換 NGN
₦2.7356973619
|1 WAYGU 兌換 UAH
₴0.0718387035
|1 WAYGU 兌換 VES
Bs0.16598112
|1 WAYGU 兌換 PKR
Rs0.4863419713
|1 WAYGU 兌換 KZT
₸0.8857340413
|1 WAYGU 兌換 THB
฿0.0564335808
|1 WAYGU 兌換 TWD
NT$0.0518691
|1 WAYGU 兌換 AED
د.إ0.0063453199
|1 WAYGU 兌換 CHF
Fr0.0014177554
|1 WAYGU 兌換 HKD
HK$0.0135551248
|1 WAYGU 兌換 MAD
.د.م0.0158892343
|1 WAYGU 兌換 MXN
$0.0332653828