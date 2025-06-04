WAYGU CASH 圖標

WAYGU CASH 價格 (WAYGU)

USD

WAYGU CASH (WAYGU) 實時價格圖表

$0.00172897
$0.00172897$0.00172897
-21.00%(1D)

今天 WAYGU CASH (WAYGU) 的價格

今天 WAYGU CASH (WAYGU) 的實時價格爲 0.00172897 USD。目前其市值爲 $ 1.73M USD。WAYGU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
WAYGU CASH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- WAYGU CASH 當天價格變化爲 -21.03%
- 其循環供應量爲 999.88M USD

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WAYGU CASH (WAYGU) 價格表現 USD

今天內，WAYGU CASH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000460538824497477
在過去30天內，WAYGU CASH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，WAYGU CASH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，WAYGU CASH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000460538824497477-21.03%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

WAYGU CASH (WAYGU) 價格分析

WAYGU CASH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00173651
$ 0.00173651$ 0.00173651

$ 0.00220108
$ 0.00220108$ 0.00220108

$ 0.02553709
$ 0.02553709$ 0.02553709

-0.70%

-21.03%

-72.47%

WAYGU CASH (WAYGU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

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999.88M
999.88M 999.88M

什麼是WAYGU CASH (WAYGU)

Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time.

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WAYGU CASH (WAYGU) 資源

官網

大家還在問：關於 WAYGU CASH (WAYGU) 的其他問題

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WAYGU 兌換爲當地貨幣

1 WAYGU 兌換 VND
45.49784555
1 WAYGU 兌換 AUD
A$0.0026626138
1 WAYGU 兌換 GBP
0.0012621481
1 WAYGU 兌換 EUR
0.0015042039
1 WAYGU 兌換 USD
$0.00172897
1 WAYGU 兌換 MYR
RM0.0073308328
1 WAYGU 兌換 TRY
0.0676545961
1 WAYGU 兌換 JPY
¥0.248798783
1 WAYGU 兌換 RUB
0.1365367609
1 WAYGU 兌換 INR
0.148172729
1 WAYGU 兌換 IDR
Rp28.3437659568
1 WAYGU 兌換 KRW
2.3815005677
1 WAYGU 兌換 PHP
0.096303629
1 WAYGU 兌換 EGP
￡E.0.0858606502
1 WAYGU 兌換 BRL
R$0.0097341011
1 WAYGU 兌換 CAD
C$0.0023686889
1 WAYGU 兌換 BDT
0.2113492928
1 WAYGU 兌換 NGN
2.7356973619
1 WAYGU 兌換 UAH
0.0718387035
1 WAYGU 兌換 VES
Bs0.16598112
1 WAYGU 兌換 PKR
Rs0.4863419713
1 WAYGU 兌換 KZT
0.8857340413
1 WAYGU 兌換 THB
฿0.0564335808
1 WAYGU 兌換 TWD
NT$0.0518691
1 WAYGU 兌換 AED
د.إ0.0063453199
1 WAYGU 兌換 CHF
Fr0.0014177554
1 WAYGU 兌換 HKD
HK$0.0135551248
1 WAYGU 兌換 MAD
.د.م0.0158892343
1 WAYGU 兌換 MXN
$0.0332653828