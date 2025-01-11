WaxFusion Staked WAX 價格 (LSWAX)
今天 WaxFusion Staked WAX (LSWAX) 的實時價格爲 0.058739 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LSWAX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
WaxFusion Staked WAX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.11K USD
- WaxFusion Staked WAX 當天價格變化爲 +15.29%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，WaxFusion Staked WAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00779145。
在過去30天內，WaxFusion Staked WAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0016924996。
在過去60天內，WaxFusion Staked WAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，WaxFusion Staked WAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00779145
|+15.29%
|30天
|$ -0.0016924996
|-2.88%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
WaxFusion Staked WAX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+2.10%
+15.29%
+4.16%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
WaxFusion is an open-source liquid staking protocol on WAX Blockchain. When users deposit WAX into the protocol, they receive a liquid staked token called LSWAX. The funds deposited by users are used for staking, and CPU rentals; both of which result in a majority of earned WAX being shared with LSWAX holders. The protocol also incentivizes liquidity on WAX, by allocating a portion of earned rewards to LP farms once per week.
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|1 LSWAX 兌換 AUD
A$0.09515718
|1 LSWAX 兌換 GBP
￡0.04757859
|1 LSWAX 兌換 EUR
€0.05697683
|1 LSWAX 兌換 USD
$0.058739
|1 LSWAX 兌換 MYR
RM0.26373811
|1 LSWAX 兌換 TRY
₺2.08053538
|1 LSWAX 兌換 JPY
¥9.26137813
|1 LSWAX 兌換 RUB
₽5.96964457
|1 LSWAX 兌換 INR
₹5.06271441
|1 LSWAX 兌換 IDR
Rp962.93427216
|1 LSWAX 兌換 PHP
₱3.465601
|1 LSWAX 兌換 EGP
￡E.2.96808167
|1 LSWAX 兌換 BRL
R$0.35948268
|1 LSWAX 兌換 CAD
C$0.08458416
|1 LSWAX 兌換 BDT
৳7.16498322
|1 LSWAX 兌換 NGN
₦91.06777082
|1 LSWAX 兌換 UAH
₴2.48348492
|1 LSWAX 兌換 VES
Bs3.113167
|1 LSWAX 兌換 PKR
Rs16.35704933
|1 LSWAX 兌換 KZT
₸30.9965703
|1 LSWAX 兌換 THB
฿2.03706852
|1 LSWAX 兌換 TWD
NT$1.94484829
|1 LSWAX 兌換 CHF
Fr0.05345249
|1 LSWAX 兌換 HKD
HK$0.45698942
|1 LSWAX 兌換 MAD
.د.م0.58973956