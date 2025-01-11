WAXE 圖標

WAXE 價格 (WAXE)

USD

WAXE (WAXE) 實時價格圖表

$47.13
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+0.10%(1D)

今天 WAXE (WAXE) 的價格

今天 WAXE (WAXE) 的實時價格爲 47.13 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WAXE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
WAXE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.98K USD
- WAXE 當天價格變化爲 +0.20%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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WAXE (WAXE) 價格表現 USD

今天內，WAXE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.092821
在過去30天內，WAXE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.8866638780
在過去60天內，WAXE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +11.7525206070
在過去90天內，WAXE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +12.782113232495985

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.092821+0.20%
30天$ -6.8866638780-14.61%
60天$ +11.7525206070+24.94%
90天$ +12.782113232495985+37.21%

WAXE (WAXE) 價格分析

WAXE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 45.46
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$ 47.55
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$ 9,726.54
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-0.24%

+0.20%

+7.09%

WAXE (WAXE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 6.98K
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什麼是WAXE (WAXE)

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WAXE (WAXE) 資源

官網

大家還在問：關於 WAXE (WAXE) 的其他問題

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WAXE 兌換爲當地貨幣

1 WAXE 兌換 AUD
A$76.3506
1 WAXE 兌換 GBP
38.1753
1 WAXE 兌換 EUR
45.7161
1 WAXE 兌換 USD
$47.13
1 WAXE 兌換 MYR
RM211.6137
1 WAXE 兌換 TRY
1,669.3446
1 WAXE 兌換 JPY
¥7,430.9871
1 WAXE 兌換 RUB
4,789.8219
1 WAXE 兌換 INR
4,062.1347
1 WAXE 兌換 IDR
Rp772,622.8272
1 WAXE 兌換 PHP
2,780.67
1 WAXE 兌換 EGP
￡E.2,381.4789
1 WAXE 兌換 BRL
R$288.4356
1 WAXE 兌換 CAD
C$67.8672
1 WAXE 兌換 BDT
5,748.9174
1 WAXE 兌換 NGN
73,069.4094
1 WAXE 兌換 UAH
1,992.6564
1 WAXE 兌換 VES
Bs2,497.89
1 WAXE 兌換 PKR
Rs13,124.2911
1 WAXE 兌換 KZT
24,870.501
1 WAXE 兌換 THB
฿1,634.4684
1 WAXE 兌換 TWD
NT$1,560.4743
1 WAXE 兌換 CHF
Fr42.8883
1 WAXE 兌換 HKD
HK$366.6714
1 WAXE 兌換 MAD
.د.م473.1852