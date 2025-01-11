Waves Enterprise 圖標

Waves Enterprise 價格 (WEST)

USD

Waves Enterprise (WEST) 實時價格圖表

$0.0141602
$0.0141602$0.0141602
-7.30%(1D)

今天 Waves Enterprise (WEST) 的價格

今天 Waves Enterprise (WEST) 的實時價格爲 0.0141602 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WEST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Waves Enterprise 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 70.07K USD
- Waves Enterprise 當天價格變化爲 -7.37%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Waves Enterprise (WEST) 價格表現 USD

今天內，Waves Enterprise 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00112667910725098
在過去30天內，Waves Enterprise 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0008745410
在過去60天內，Waves Enterprise 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0029357365
在過去90天內，Waves Enterprise 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000608107774908482

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00112667910725098-7.37%
30天$ +0.0008745410+6.18%
60天$ +0.0029357365+20.73%
90天$ -0.000608107774908482-4.11%

Waves Enterprise (WEST) 價格分析

Waves Enterprise 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01294291
$ 0.01294291$ 0.01294291

$ 0.01569248
$ 0.01569248$ 0.01569248

$ 0.837607
$ 0.837607$ 0.837607

-3.79%

-7.37%

+12.64%

Waves Enterprise (WEST) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 70.07K
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0.00
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什麼是Waves Enterprise (WEST)

Waves Enterprise’s main сomponents are a private blockchain platform and hybrid blockchain solutions, along with a system integrator.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Waves Enterprise (WEST) 資源

官網

大家還在問：關於 Waves Enterprise (WEST) 的其他問題

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WEST 兌換爲當地貨幣

1 WEST 兌換 AUD
A$0.022939524
1 WEST 兌換 GBP
0.011469762
1 WEST 兌換 EUR
0.013735394
1 WEST 兌換 USD
$0.0141602
1 WEST 兌換 MYR
RM0.063579298
1 WEST 兌換 TRY
0.501554284
1 WEST 兌換 JPY
¥2.232638734
1 WEST 兌換 RUB
1.439101126
1 WEST 兌換 INR
1.220467638
1 WEST 兌換 IDR
Rp232.134389088
1 WEST 兌換 PHP
0.8354518
1 WEST 兌換 EGP
￡E.0.715514906
1 WEST 兌換 BRL
R$0.086660424
1 WEST 兌換 CAD
C$0.020390688
1 WEST 兌換 BDT
1.727261196
1 WEST 兌換 NGN
21.953690876
1 WEST 兌換 UAH
0.598693256
1 WEST 兌換 VES
Bs0.7504906
1 WEST 兌換 PKR
Rs3.943190894
1 WEST 兌換 KZT
7.47233754
1 WEST 兌換 THB
฿0.491075736
1 WEST 兌換 TWD
NT$0.468844222
1 WEST 兌換 CHF
Fr0.012885782
1 WEST 兌換 HKD
HK$0.110166356
1 WEST 兌換 MAD
.د.م0.142168408