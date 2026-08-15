Wave Swap 今日價格

Wave Swap (WAVE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 10.73%。目前 WAVE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WAVE。

Wave Swap 目前市值在 $ 22,979 排名第 #-，流通供應量為 999.25M WAVE。過去 24 小時內，WAVE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00397888，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WAVE 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -41.02%。過去一天，總交易量達到 --。

Wave Swap（WAVE）市場資訊

市值 $ 22.98K$ 22.98K $ 22.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.98K$ 22.98K $ 22.98K 流通量 999.25M 999.25M 999.25M 總供應量 999,249,864.375185 999,249,864.375185 999,249,864.375185

Wave Swap 的目前市值為 $ 22.98K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAVE 的流通量為 999.25M，總供應量是 999249864.375185，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.98K。