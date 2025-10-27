WaterMinder（WMDR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00259935$ 0.00259935 $ 0.00259935 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.18% 漲跌幅（1D） -1.03% 漲跌幅（7D） +46.63% 漲跌幅（7D） +46.63%

WaterMinder（WMDR）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，WMDR 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。WMDR 的歷史最高價為 $ 0.00259935，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，WMDR 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.18%，過去 24 小時內變動為 -1.03%，過去 7 天內累計變動為 +46.63%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

WaterMinder（WMDR）市場資訊

市值 $ 370.75K$ 370.75K $ 370.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 370.75K$ 370.75K $ 370.75K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 總供應量 999,968,157.096616 999,968,157.096616 999,968,157.096616

WaterMinder 的目前市值為 $ 370.75K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WMDR 的流通量為 999.97M，總供應量是 999968157.096616，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 370.75K。