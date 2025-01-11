Wateract 圖標

Wateract 價格 (WTR)

USD

Wateract (WTR) 實時價格圖表

$3.2
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+1.80%(1D)

今天 Wateract (WTR) 的價格

今天 Wateract (WTR) 的實時價格爲 3.2 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wateract 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 72.44K USD
- Wateract 當天價格變化爲 +1.88%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wateract (WTR) 價格表現 USD

今天內，Wateract 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.058878
在過去30天內，Wateract 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3671260800
在過去60天內，Wateract 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3555312000
在過去90天內，Wateract 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.444397849985578

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.058878+1.88%
30天$ +0.3671260800+11.47%
60天$ +0.3555312000+11.11%
90天$ +0.444397849985578+16.13%

Wateract (WTR) 價格分析

Wateract 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3.13
$ 3.13$ 3.13

$ 3.22
$ 3.22$ 3.22

$ 3.22
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-0.01%

+1.88%

+4.33%

Wateract (WTR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 72.44K
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什麼是Wateract (WTR)

Wateract (WTR) the ReFi token powering large-scale water reuse worth voluntary water credits enabling solid and transparent water offsetting compliant with ESG reporting standards.

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Wateract (WTR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Wateract (WTR) 的其他問題

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WTR 兌換爲當地貨幣

1 WTR 兌換 AUD
A$5.184
1 WTR 兌換 GBP
2.592
1 WTR 兌換 EUR
3.104
1 WTR 兌換 USD
$3.2
1 WTR 兌換 MYR
RM14.368
1 WTR 兌換 TRY
113.344
1 WTR 兌換 JPY
¥504.544
1 WTR 兌換 RUB
325.216
1 WTR 兌換 INR
275.808
1 WTR 兌換 IDR
Rp52,459.008
1 WTR 兌換 PHP
188.8
1 WTR 兌換 EGP
￡E.161.696
1 WTR 兌換 BRL
R$19.584
1 WTR 兌換 CAD
C$4.608
1 WTR 兌換 BDT
390.336
1 WTR 兌換 NGN
4,961.216
1 WTR 兌換 UAH
135.296
1 WTR 兌換 VES
Bs169.6
1 WTR 兌換 PKR
Rs891.104
1 WTR 兌換 KZT
1,688.64
1 WTR 兌換 THB
฿110.976
1 WTR 兌換 TWD
NT$105.952
1 WTR 兌換 CHF
Fr2.912
1 WTR 兌換 HKD
HK$24.896
1 WTR 兌換 MAD
.د.م32.128