WATER Coin 價格 (WATER)
今天 WATER Coin (WATER) 的實時價格爲 0.00001057 USD。目前其市值爲 $ 772.60K USD。WATER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
WATER Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- WATER Coin 當天價格變化爲 -1.33%
- 其循環供應量爲 73.11B USD
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今天內，WATER Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，WATER Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000014321。
在過去60天內，WATER Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000006199。
在過去90天內，WATER Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000001275077051692048。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.33%
|30天
|$ -0.0000014321
|-13.54%
|60天
|$ +0.0000006199
|+5.87%
|90天
|$ +0.000001275077051692048
|+13.72%
WATER Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.04%
-1.33%
-1.03%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity. $WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing). FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens.
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|1 WATER 兌換 VND
₫0.27814955
|1 WATER 兌換 AUD
A$0.0000161721
|1 WATER 兌換 GBP
￡0.0000078218
|1 WATER 兌換 EUR
€0.0000090902
|1 WATER 兌換 USD
$0.00001057
|1 WATER 兌換 MYR
RM0.0000448168
|1 WATER 兌換 TRY
₺0.0004161409
|1 WATER 兌換 JPY
¥0.0015340241
|1 WATER 兌換 RUB
₽0.0008341844
|1 WATER 兌換 INR
₹0.0009128252
|1 WATER 兌換 IDR
Rp0.1732786608
|1 WATER 兌換 KRW
₩0.0144992918
|1 WATER 兌換 PHP
₱0.0006011159
|1 WATER 兌換 EGP
￡E.0.0005302969
|1 WATER 兌換 BRL
R$0.0000580293
|1 WATER 兌換 CAD
C$0.0000142695
|1 WATER 兌換 BDT
৳0.0012920768
|1 WATER 兌換 NGN
₦0.0163368863
|1 WATER 兌換 UAH
₴0.0004389721
|1 WATER 兌換 VES
Bs0.00107814
|1 WATER 兌換 PKR
Rs0.002993424
|1 WATER 兌換 KZT
₸0.0054176535
|1 WATER 兌換 THB
฿0.0003444763
|1 WATER 兌換 TWD
NT$0.0003126606
|1 WATER 兌換 AED
د.إ0.0000387919
|1 WATER 兌換 CHF
Fr0.0000085617
|1 WATER 兌換 HKD
HK$0.0000828688
|1 WATER 兌換 MAD
.د.م0.000096187
|1 WATER 兌換 MXN
$0.0002006186