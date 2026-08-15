watch it grow 今日價格

watch it grow (SEEDCOIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 13.98%。目前 SEEDCOIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SEEDCOIN。

watch it grow 目前市值在 $ 164,757 排名第 #-，流通供應量為 1.00B SEEDCOIN。過去 24 小時內，SEEDCOIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00263622，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SEEDCOIN 在過去一小時內波動了 -2.47%，過去7 天內波動了 -61.20%。過去一天，總交易量達到 $ 27.62K。

watch it grow（SEEDCOIN）市場資訊

市值 $ 164.76K$ 164.76K $ 164.76K 成交量（24H） $ 27.62K$ 27.62K $ 27.62K 完全稀釋市值 $ 164.76K$ 164.76K $ 164.76K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

watch it grow 的目前市值為 $ 164.76K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 27.62K。SEEDCOIN 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 164.76K。