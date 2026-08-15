Wasabot 今日價格

Wasabot (BOT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BOT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BOT。

Wasabot 目前市值在 $ 553,898 排名第 #-，流通供應量為 427.10M BOT。過去 24 小時內，BOT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00707837，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BOT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.38%。過去一天，總交易量達到 $ 1.08。

Wasabot（BOT）市場資訊

市值 $ 553.90K$ 553.90K $ 553.90K 成交量（24H） $ 1.08$ 1.08 $ 1.08 完全稀釋市值 $ 597.45K$ 597.45K $ 597.45K 流通量 427.10M 427.10M 427.10M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Wasabot 的目前市值為 $ 553.90K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.08。BOT 的流通量為 427.10M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 597.45K。