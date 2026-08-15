Wasabi Cheese 今日價格

Wasabi Cheese (WASABI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.91%。目前 WASABI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WASABI。

Wasabi Cheese 目前市值在 $ 216,355 排名第 #-，流通供應量為 924.02M WASABI。過去 24 小時內，WASABI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00136621，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WASABI 在過去一小時內波動了 -1.63%，過去7 天內波動了 -27.35%。過去一天，總交易量達到 $ 13.25K。

Wasabi Cheese（WASABI）市場資訊

市值 $ 216.36K$ 216.36K $ 216.36K 成交量（24H） $ 13.25K$ 13.25K $ 13.25K 完全稀釋市值 $ 216.36K$ 216.36K $ 216.36K 流通量 924.02M 924.02M 924.02M 總供應量 924,018,259.243054 924,018,259.243054 924,018,259.243054

Wasabi Cheese 的目前市值為 $ 216.36K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 13.25K。WASABI 的流通量為 924.02M，總供應量是 924018259.243054，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 216.36K。