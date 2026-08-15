Warplet 今日價格

Warplet (WARP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.21%。目前 WARP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WARP。

Warplet 目前市值在 $ 58,815 排名第 #-，流通供應量為 86.49B WARP。過去 24 小時內，WARP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WARP 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 -11.47%。過去一天，總交易量達到 --。

Warplet（WARP）市場資訊

市值 $ 58.82K$ 58.82K $ 58.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 68.00K$ 68.00K $ 68.00K 流通量 86.49B 86.49B 86.49B 總供應量 86,488,472,238.74919 86,488,472,238.74919 86,488,472,238.74919

Warplet 的目前市值為 $ 58.82K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WARP 的流通量為 86.49B，總供應量是 86488472238.74919，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 68.00K。