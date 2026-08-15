Warp 今日價格

Warp (WRP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 WRP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WRP。

Warp 目前市值在 $ 683,687 排名第 #-，流通供應量為 795.88M WRP。過去 24 小時內，WRP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00870662，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WRP 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -4.79%。過去一天，總交易量達到 $ 139.87。

Warp（WRP）市場資訊

市值 $ 683.69K$ 683.69K $ 683.69K 成交量（24H） $ 139.87$ 139.87 $ 139.87 完全稀釋市值 $ 683.69K$ 683.69K $ 683.69K 流通量 795.88M 795.88M 795.88M 總供應量 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Warp 的目前市值為 $ 683.69K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 139.87。WRP 的流通量為 795.88M，總供應量是 5000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 683.69K。