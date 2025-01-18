wanXRP 圖標

wanXRP 價格 (WANXRP)

USD

wanXRP (WANXRP) 實時價格圖表

$3.23
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-2.80%(1D)

今天 wanXRP (WANXRP) 的價格

今天 wanXRP (WANXRP) 的實時價格爲 3.23 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WANXRP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
wanXRP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 92.78K USD
- wanXRP 當天價格變化爲 -2.86%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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wanXRP (WANXRP) 價格表現 USD

今天內，wanXRP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.095227583548099
在過去30天內，wanXRP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.9379135110
在過去60天內，wanXRP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.9278849550
在過去90天內，wanXRP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.6857641687781351

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.095227583548099-2.86%
30天$ +0.9379135110+29.04%
60天$ +5.9278849550+183.53%
90天$ +2.6857641687781351+493.49%

wanXRP (WANXRP) 價格分析

wanXRP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3.22
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$ 3.4
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-0.80%

-2.86%

+40.75%

wanXRP (WANXRP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 92.78K
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什麼是wanXRP (WANXRP)

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wanXRP (WANXRP) 資源

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WANXRP 兌換爲當地貨幣

1 WANXRP 兌換 AUD
A$5.168
1 WANXRP 兌換 GBP
2.6163
1 WANXRP 兌換 EUR
3.1331
1 WANXRP 兌換 USD
$3.23
1 WANXRP 兌換 MYR
RM14.535
1 WANXRP 兌換 TRY
114.8588
1 WANXRP 兌換 JPY
¥504.203
1 WANXRP 兌換 RUB
330.2352
1 WANXRP 兌換 INR
279.5888
1 WANXRP 兌換 IDR
Rp52,950.8112
1 WANXRP 兌換 PHP
188.632
1 WANXRP 兌換 EGP
￡E.162.7597
1 WANXRP 兌換 BRL
R$19.4769
1 WANXRP 兌換 CAD
C$4.6512
1 WANXRP 兌換 BDT
392.445
1 WANXRP 兌換 NGN
5,038.9938
1 WANXRP 兌換 UAH
136.0153
1 WANXRP 兌換 VES
Bs174.42
1 WANXRP 兌換 PKR
Rs900.4594
1 WANXRP 兌換 KZT
1,714.4194
1 WANXRP 兌換 THB
฿110.9828
1 WANXRP 兌換 TWD
NT$106.1055
1 WANXRP 兌換 CHF
Fr2.9393
1 WANXRP 兌換 HKD
HK$25.1294
1 WANXRP 兌換 MAD
.د.م32.4292