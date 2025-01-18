WanSwap 圖標

WanSwap 價格 (WASP)

USD

WanSwap (WASP) 實時價格圖表

$0.00117499
$0.00117499$0.00117499
+4.00%(1D)

今天 WanSwap (WASP) 的價格

今天 WanSwap (WASP) 的實時價格爲 0.00117499 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WASP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
WanSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 456.45 USD
- WanSwap 當天價格變化爲 +4.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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WanSwap (WASP) 價格表現 USD

今天內，WanSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，WanSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001985936
在過去60天內，WanSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000981329
在過去90天內，WanSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000274925984765892

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+4.06%
30天$ -0.0001985936-16.90%
60天$ +0.0000981329+8.35%
90天$ +0.0000274925984765892+2.40%

WanSwap (WASP) 價格分析

WanSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00112566
$ 0.00112566$ 0.00112566

$ 0.00118455
$ 0.00118455$ 0.00118455

$ 0.0027979
$ 0.0027979$ 0.0027979

-0.11%

+4.06%

+10.46%

WanSwap (WASP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 456.45
$ 456.45$ 456.45

0.00
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什麼是WanSwap (WASP)

WanSwap is an innovative crosschain automatic market making (AMM) decentralized exchange (DEX) on Wanchain.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

WanSwap (WASP) 資源

官網

大家還在問：關於 WanSwap (WASP) 的其他問題

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WASP 兌換爲當地貨幣

1 WASP 兌換 AUD
A$0.001879984
1 WASP 兌換 GBP
0.0009517419
1 WASP 兌換 EUR
0.0011397403
1 WASP 兌換 USD
$0.00117499
1 WASP 兌換 MYR
RM0.005287455
1 WASP 兌換 TRY
0.0417826444
1 WASP 兌換 JPY
¥0.183415939
1 WASP 兌換 RUB
0.1201309776
1 WASP 兌換 INR
0.1017071344
1 WASP 兌換 IDR
Rp19.2621280656
1 WASP 兌換 PHP
0.068619416
1 WASP 兌換 EGP
￡E.0.0592077461
1 WASP 兌換 BRL
R$0.0070851897
1 WASP 兌換 CAD
C$0.0016919856
1 WASP 兌換 BDT
0.142761285
1 WASP 兌換 NGN
1.8330548994
1 WASP 兌換 UAH
0.0494788289
1 WASP 兌換 VES
Bs0.06344946
1 WASP 兌換 PKR
Rs0.3275637122
1 WASP 兌換 KZT
0.6236611922
1 WASP 兌換 THB
฿0.0403726564
1 WASP 兌換 TWD
NT$0.0385984215
1 WASP 兌換 CHF
Fr0.0010692409
1 WASP 兌換 HKD
HK$0.0091414222
1 WASP 兌換 MAD
.د.م0.0117968996