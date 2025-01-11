Wand 價格 (WAND)

USD

Wand (WAND) 實時價格圖表

$0.02856744
$0.02856744$0.02856744
-4.60%(1D)

今天 Wand (WAND) 的價格

今天 Wand (WAND) 的實時價格爲 0.02856744 USD。目前其市值爲 $ 31.10K USD。WAND 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wand 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 18.09K USD
- Wand 當天價格變化爲 -4.65%
- 其循環供應量爲 1.09M USD

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Wand (WAND) 價格表現 USD

今天內，Wand 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00139447079501411
在過去30天內，Wand 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011338902
在過去60天內，Wand 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Wand 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00139447079501411-4.65%
30天$ -0.0011338902-3.96%
60天$ 0--
90天$ 0--

Wand (WAND) 價格分析

Wand 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02802857
$ 0.02802857$ 0.02802857

$ 0.03022155
$ 0.03022155$ 0.03022155

$ 0.05187
$ 0.05187$ 0.05187

-1.53%

-4.65%

-5.03%

Wand (WAND) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 31.10K
$ 31.10K$ 31.10K

$ 18.09K
$ 18.09K$ 18.09K

1.09M
1.09M 1.09M

什麼是Wand (WAND)

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Wand (WAND) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Wand (WAND) 的其他問題

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WAND 兌換爲當地貨幣

1 WAND 兌換 AUD
A$0.0462792528
1 WAND 兌換 GBP
0.0231396264
1 WAND 兌換 EUR
0.0277104168
1 WAND 兌換 USD
$0.02856744
1 WAND 兌換 MYR
RM0.1282678056
1 WAND 兌換 TRY
1.0118587248
1 WAND 兌換 JPY
¥4.5042282648
1 WAND 兌換 RUB
2.9033089272
1 WAND 兌換 INR
2.4622276536
1 WAND 兌換 IDR
Rp468.3186135936
1 WAND 兌換 PHP
1.68547896
1 WAND 兌換 EGP
￡E.1.4435127432
1 WAND 兌換 BRL
R$0.1748327328
1 WAND 兌換 CAD
C$0.0411371136
1 WAND 兌換 BDT
3.4846563312
1 WAND 兌換 NGN
44.2903876272
1 WAND 兌換 UAH
1.2078313632
1 WAND 兌換 VES
Bs1.51407432
1 WAND 兌換 PKR
Rs7.9551750168
1 WAND 兌換 KZT
15.075038088
1 WAND 兌換 THB
฿0.9907188192
1 WAND 兌換 TWD
NT$0.9458679384
1 WAND 兌換 CHF
Fr0.0259963704
1 WAND 兌換 HKD
HK$0.2222546832
1 WAND 兌換 MAD
.د.م0.2868170976