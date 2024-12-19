Wanchain 圖標

Wanchain 價格 (WAN)

USD

Wanchain (WAN) 實時價格圖表

$0.243672
$0.243672$0.243672
-5.30%(1D)

今天 Wanchain (WAN) 的價格

今天 Wanchain (WAN) 的實時價格爲 0.243675 USD。目前其市值爲 $ 48.30M USD。WAN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wanchain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.42M USD
- Wanchain 當天價格變化爲 -5.35%
- 其循環供應量爲 198.44M USD

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Wanchain (WAN) 價格表現 USD

今天內，Wanchain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0137877926783447
在過去30天內，Wanchain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0526981302
在過去60天內，Wanchain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0748906115
在過去90天內，Wanchain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.06582671102727036

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0137877926783447-5.35%
30天$ +0.0526981302+21.63%
60天$ +0.0748906115+30.73%
90天$ +0.06582671102727036+37.01%

Wanchain (WAN) 價格分析

Wanchain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.232763
$ 0.232763$ 0.232763

$ 0.260517
$ 0.260517$ 0.260517

$ 9.84
$ 9.84$ 9.84

+0.96%

-5.35%

-8.10%

Wanchain (WAN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 48.30M
$ 48.30M$ 48.30M

$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M

198.44M
198.44M 198.44M

什麼是Wanchain (WAN)

萬維鍊主網代隱私保護交易功能的1.0版本於2018年底1月上線，今年6月將上線具有跨鏈功能的2.0版本。

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wanchain (WAN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Wanchain (WAN) 的其他問題

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WAN 兌換爲當地貨幣

1 WAN 兌換 AUD
A$0.38744325
1 WAN 兌換 GBP
0.19250325
1 WAN 兌換 EUR
0.233928
1 WAN 兌換 USD
$0.243675
1 WAN 兌換 MYR
RM1.0965375
1 WAN 兌換 TRY
8.548119
1 WAN 兌換 JPY
¥38.28865275
1 WAN 兌換 RUB
25.098525
1 WAN 兌換 INR
20.7367425
1 WAN 兌換 IDR
Rp3,994.671492
1 WAN 兌換 PHP
14.386572
1 WAN 兌換 EGP
￡E.12.40062075
1 WAN 兌換 BRL
R$1.50347475
1 WAN 兌換 CAD
C$0.34845525
1 WAN 兌換 BDT
29.12159925
1 WAN 兌換 NGN
377.2040265
1 WAN 兌換 UAH
10.2294765
1 WAN 兌換 VES
Bs12.18375
1 WAN 兌換 PKR
Rs67.81718925
1 WAN 兌換 KZT
127.84408875
1 WAN 兌換 THB
฿8.40922425
1 WAN 兌換 TWD
NT$7.95111525
1 WAN 兌換 CHF
Fr0.21687075
1 WAN 兌換 HKD
HK$1.89335475
1 WAN 兌換 MAD
.د.م2.44406025