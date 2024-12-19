Wanchain 價格 (WAN)
今天 Wanchain (WAN) 的實時價格爲 0.243675 USD。目前其市值爲 $ 48.30M USD。WAN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wanchain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.42M USD
- Wanchain 當天價格變化爲 -5.35%
- 其循環供應量爲 198.44M USD
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今天內，Wanchain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0137877926783447。
在過去30天內，Wanchain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0526981302。
在過去60天內，Wanchain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0748906115。
在過去90天內，Wanchain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.06582671102727036。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0137877926783447
|-5.35%
|30天
|$ +0.0526981302
|+21.63%
|60天
|$ +0.0748906115
|+30.73%
|90天
|$ +0.06582671102727036
|+37.01%
Wanchain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.96%
-5.35%
-8.10%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
萬維鍊主網代隱私保護交易功能的1.0版本於2018年底1月上線，今年6月將上線具有跨鏈功能的2.0版本。
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|1 WAN 兌換 AUD
A$0.38744325
|1 WAN 兌換 GBP
￡0.19250325
|1 WAN 兌換 EUR
€0.233928
|1 WAN 兌換 USD
$0.243675
|1 WAN 兌換 MYR
RM1.0965375
|1 WAN 兌換 TRY
₺8.548119
|1 WAN 兌換 JPY
¥38.28865275
|1 WAN 兌換 RUB
₽25.098525
|1 WAN 兌換 INR
₹20.7367425
|1 WAN 兌換 IDR
Rp3,994.671492
|1 WAN 兌換 PHP
₱14.386572
|1 WAN 兌換 EGP
￡E.12.40062075
|1 WAN 兌換 BRL
R$1.50347475
|1 WAN 兌換 CAD
C$0.34845525
|1 WAN 兌換 BDT
৳29.12159925
|1 WAN 兌換 NGN
₦377.2040265
|1 WAN 兌換 UAH
₴10.2294765
|1 WAN 兌換 VES
Bs12.18375
|1 WAN 兌換 PKR
Rs67.81718925
|1 WAN 兌換 KZT
₸127.84408875
|1 WAN 兌換 THB
฿8.40922425
|1 WAN 兌換 TWD
NT$7.95111525
|1 WAN 兌換 CHF
Fr0.21687075
|1 WAN 兌換 HKD
HK$1.89335475
|1 WAN 兌換 MAD
.د.م2.44406025