WalletNow 圖標

WalletNow 價格 (WNOW)

USD

WalletNow (WNOW) 實時價格圖表

$0.00858827
$0.00858827$0.00858827
-3.30%(1D)

今天 WalletNow (WNOW) 的價格

今天 WalletNow (WNOW) 的實時價格爲 0.00858827 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WNOW 兌換 USD 的價格爲實時更新。
WalletNow 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 81.43 USD
- WalletNow 當天價格變化爲 -3.31%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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WalletNow (WNOW) 價格表現 USD

今天內，WalletNow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000294249553000762
在過去30天內，WalletNow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002220419
在過去60天內，WalletNow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004556781
在過去90天內，WalletNow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000196230922495308

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000294249553000762-3.31%
30天$ -0.0002220419-2.58%
60天$ +0.0004556781+5.31%
90天$ -0.000196230922495308-2.23%

WalletNow (WNOW) 價格分析

WalletNow 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00842442
$ 0.00842442$ 0.00842442

$ 0.00891409
$ 0.00891409$ 0.00891409

$ 0.282355
$ 0.282355$ 0.282355

+0.49%

-3.31%

-1.60%

WalletNow (WNOW) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 81.43
$ 81.43$ 81.43

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什麼是WalletNow (WNOW)

Easy Crypto & DeFi Monitoring for BSC, Polygon, ETH and FTM

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WalletNow (WNOW) 資源

官網

大家還在問：關於 WalletNow (WNOW) 的其他問題

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WNOW 兌換爲當地貨幣

1 WNOW 兌換 AUD
A$0.0138271147
1 WNOW 兌換 GBP
0.0070423814
1 WNOW 兌換 EUR
0.0083306219
1 WNOW 兌換 USD
$0.00858827
1 WNOW 兌換 MYR
RM0.038647215
1 WNOW 兌換 TRY
0.3042824061
1 WNOW 兌換 JPY
¥1.3420889529
1 WNOW 兌換 RUB
0.8802117923
1 WNOW 兌換 INR
0.7435724166
1 WNOW 兌換 IDR
Rp140.7912889488
1 WNOW 兌換 PHP
0.5028432085
1 WNOW 兌換 EGP
￡E.0.432848808
1 WNOW 兌換 BRL
R$0.052388447
1 WNOW 兌換 CAD
C$0.0123671088
1 WNOW 兌換 BDT
1.043474805
1 WNOW 兌換 NGN
13.3773470001
1 WNOW 兌換 UAH
0.3616520497
1 WNOW 兌換 VES
Bs0.46376658
1 WNOW 兌換 PKR
Rs2.3942379106
1 WNOW 兌換 KZT
4.5584819506
1 WNOW 兌換 THB
฿0.2953506053
1 WNOW 兌換 TWD
NT$0.2824682003
1 WNOW 兌換 CHF
Fr0.0078153257
1 WNOW 兌換 HKD
HK$0.0668167406
1 WNOW 兌換 MAD
.د.م0.0862262308