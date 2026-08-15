WAGMI Games 今日價格

WAGMI Games (WAGMIGAMES) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.07%。目前 WAGMIGAMES 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WAGMIGAMES。

WAGMI Games 目前市值在 $ 1,123,884 排名第 #-，流通供應量為 2.10T WAGMIGAMES。過去 24 小時內，WAGMIGAMES 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WAGMIGAMES 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 -1.61%。過去一天，總交易量達到 --。

WAGMI Games（WAGMIGAMES）市場資訊

市值 $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M 流通量 2.10T 2.10T 2.10T 總供應量 2,200,000,000,000.0 2,200,000,000,000.0 2,200,000,000,000.0

WAGMI Games 的目前市值為 $ 1.12M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAGMIGAMES 的流通量為 2.10T，總供應量是 2200000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.16M。