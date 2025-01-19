WadzPay 圖標

WadzPay 價格 (WTK)

USD

WadzPay (WTK) 實時價格圖表

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+28.10%(1D)

今天 WadzPay (WTK) 的價格

今天 WadzPay (WTK) 的實時價格爲 0.0287594 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WTK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
WadzPay 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- WadzPay 當天價格變化爲 +27.93%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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WadzPay (WTK) 價格表現 USD

今天內，WadzPay 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00627832
在過去30天內，WadzPay 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.2185251798
在過去60天內，WadzPay 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0546333090
在過去90天內，WadzPay 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.022029682258454423

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00627832+27.93%
30天$ +2.2185251798+7,714.09%
60天$ +0.0546333090+189.97%
90天$ +0.022029682258454423+327.35%

WadzPay (WTK) 價格分析

WadzPay 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02212485
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$ 0.02902256
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$ 0.413984
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0.00%

+27.93%

+18,441.18%

WadzPay (WTK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是WadzPay (WTK)

WadzPay anyone, buy anything in any digital currency

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WadzPay (WTK) 資源

官網

大家還在問：關於 WadzPay (WTK) 的其他問題

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WTK 兌換爲當地貨幣

1 WTK 兌換 AUD
A$0.046302634
1 WTK 兌換 GBP
0.023582708
1 WTK 兌換 EUR
0.027896618
1 WTK 兌換 USD
$0.0287594
1 WTK 兌換 MYR
RM0.1294173
1 WTK 兌換 TRY
1.018945542
1 WTK 兌換 JPY
¥4.494231438
1 WTK 兌換 RUB
2.947550906
1 WTK 兌換 INR
2.489988852
1 WTK 兌換 IDR
Rp471.465498336
1 WTK 兌換 PHP
1.68386287
1 WTK 兌換 EGP
￡E.1.44947376
1 WTK 兌換 BRL
R$0.17543234
1 WTK 兌換 CAD
C$0.041413536
1 WTK 兌換 BDT
3.4942671
1 WTK 兌換 NGN
44.796504222
1 WTK 兌換 UAH
1.211058334
1 WTK 兌換 VES
Bs1.5530076
1 WTK 兌換 PKR
Rs8.017545532
1 WTK 兌換 KZT
15.264914332
1 WTK 兌換 THB
฿0.989035766
1 WTK 兌換 TWD
NT$0.945896666
1 WTK 兌換 CHF
Fr0.026171054
1 WTK 兌換 HKD
HK$0.223748132
1 WTK 兌換 MAD
.د.م0.288744376