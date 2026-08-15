Wadoozie 今日價格

Wadoozie (WADZ) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.66%。目前 WADZ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WADZ。

Wadoozie 目前市值在 $ 49,420 排名第 #-，流通供應量為 799.94M WADZ。過去 24 小時內，WADZ 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00437351，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WADZ 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 -26.34%。過去一天，總交易量達到 --。

Wadoozie（WADZ）市場資訊

市值 $ 49.42K$ 49.42K $ 49.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 61.78K$ 61.78K $ 61.78K 流通量 799.94M 799.94M 799.94M 總供應量 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0

Wadoozie 的目前市值為 $ 49.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WADZ 的流通量為 799.94M，總供應量是 1000000001.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 61.78K。