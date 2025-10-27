WachAI（WACH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00156276 $ 0.00156276 $ 0.00156276 24H最低價 $ 0.0029263 $ 0.0029263 $ 0.0029263 24H最高價 24H最低價 $ 0.00156276$ 0.00156276 $ 0.00156276 24H最高價 $ 0.0029263$ 0.0029263 $ 0.0029263 歷史最高 $ 0.0086231$ 0.0086231 $ 0.0086231 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +8.15% 漲跌幅（1D） +54.81% 漲跌幅（7D） +81.49% 漲跌幅（7D） +81.49%

WachAI（WACH）目前實時價格為 $0.00248623。過去 24 小時內，WACH 的交易價格在 $ 0.00156276 至 $ 0.0029263 之間波動，市場活躍度顯著。WACH 的歷史最高價為 $ 0.0086231，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，WACH 在過去 1 小時內的價格變動為 +8.15%，過去 24 小時內變動為 +54.81%，過去 7 天內累計變動為 +81.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

WachAI（WACH）市場資訊

市值 $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M 流通量 530.65M 530.65M 530.65M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

WachAI 的目前市值為 $ 1.33M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WACH 的流通量為 530.65M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.50M。