更多關於 WACH

WACH 價格資訊

WACH 幣種官網

WACH 代幣經濟

WACH 價格預測

WachAI 價格 (WACH)

1 WACH 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00248623
$0.00248623$0.00248623
+54.80%1D
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。
WachAI (WACH) 實時價格圖表
WachAI（WACH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00156276
24H最低價
$ 0.0029263
24H最高價

$ 0.00156276
$ 0.0029263
$ 0.0086231
$ 0
+8.15%

+54.81%

+81.49%

+81.49%

WachAI（WACH）目前實時價格為 $0.00248623。過去 24 小時內，WACH 的交易價格在 $ 0.00156276$ 0.0029263 之間波動，市場活躍度顯著。WACH 的歷史最高價為 $ 0.0086231，歷史最低價為 $ 0

從短期表現來看，WACH 在過去 1 小時內的價格變動為 +8.15%，過去 24 小時內變動為 +54.81%，過去 7 天內累計變動為 +81.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

WachAI（WACH）市場資訊

$ 1.33M
--
$ 2.50M
530.65M
1,000,000,000.0
WachAI 的目前市值為 $ 1.33M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WACH 的流通量為 530.65M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.50M

WachAI（WACH）價格歷史 USD

今天內，WachAI 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.00088023
在過去30天內，WachAI 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0007912720
在過去60天內，WachAI 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0007157426
在過去90天內，WachAI 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00088023+54.81%
30天$ +0.0007912720+31.83%
60天$ -0.0007157426-28.78%
90天$ 0--

什麼是WachAI (WACH)

WachXBT is the Unified Verification Agent for DeFAI. It’s the verification layer that makes autonomous capital credible. Every DeFAI trade is scanned in milliseconds by an adversarial-learning engine checking intent, contract safety, liquidity and cross-protocol risk. Green? Funds deploy. Red? Tx blocked. 50K MAUs,3M verifications,650K scams detected. Selected as ACP ONLY verification agent means every agent cluster need $WACH. Co-own the verifier for the agent economy and verify intent at scale

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

WachAI (WACH) 資源

官網

WachAI 價格預測 (USD)

WachAI（WACH）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 WachAI（WACH）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 WachAI 的長期和短期價格預測。

現在就查看 WachAI 價格預測

WACH 兌換為當地貨幣

WachAI（WACH）代幣經濟

了解 WachAI（WACH）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 WACH 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 WachAI (WACH) 的其他問題

WachAI（WACH）今日價格是多少？
WACH 實時價格為 0.00248623 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 WACH 兌 USD 的價格是多少？
目前 WACH 兌 USD 的價格為 $ 0.00248623。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
WachAI 的市值是多少？
WACH 的市值為 $ 1.33M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
WACH 的流通供應量是多少？
WACH 的流通供應量為 530.65M USD
WACH 的歷史最高價（ATH）是多少？
WACH 的歷史最高價是 0.0086231 USD
WACH 的歷史最低價（ATL）是多少？
WACH 的歷史最低價是 0 USD
WACH 的交易量是多少？
WACH 的 24 小時實時交易量為 -- USD
WACH 今年會漲嗎？
WACH 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 WACH 價格預測 獲取更深入的分析。
WachAI（WACH）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-27 16:29:31行業動態
ZEC 流通市場總值接近 60 億美元，達到新的歷史高點
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

