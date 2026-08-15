W3GG 今日價格

W3GG (W3GG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.38%。目前 W3GG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 W3GG。

W3GG 目前市值在 $ 46,367 排名第 #-，流通供應量為 103.99M W3GG。過去 24 小時內，W3GG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.156385，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，W3GG 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -20.74%。過去一天，總交易量達到 $ 109.01。

W3GG（W3GG）市場資訊

市值 $ 46.37K$ 46.37K $ 46.37K 成交量（24H） $ 109.01$ 109.01 $ 109.01 完全稀釋市值 $ 445.89K$ 445.89K $ 445.89K 流通量 103.99M 103.99M 103.99M 總供應量 999,993,961.5 999,993,961.5 999,993,961.5

W3GG 的目前市值為 $ 46.37K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 109.01。W3GG 的流通量為 103.99M，總供應量是 999993961.5，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 445.89K。