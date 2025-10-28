W Coin（W COIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00032853 最低價 $ 0.00000593 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -4.45%

W Coin（W COIN）目前實時價格為 $0.00000642。過去 24 小時內，W COIN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。W COIN 的歷史最高價為 $ 0.00032853，歷史最低價為 $ 0.00000593。

從短期表現來看，W COIN 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -4.45%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

W Coin（W COIN）市場資訊

市值 $ 5.97K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 5.97K 流通量 930.47M 總供應量 930,470,055.778194

W Coin 的目前市值為 $ 5.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。W COIN 的流通量為 930.47M，總供應量是 930470055.778194，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.97K。