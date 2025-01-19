Vyvo US Dollar 價格 (USDV)

USD

Vyvo US Dollar (USDV) 實時價格圖表

$0.997849
$0.997849$0.997849
0.00%(1D)

今天 Vyvo US Dollar (USDV) 的價格

今天 Vyvo US Dollar (USDV) 的實時價格爲 0.997849 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。USDV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vyvo US Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.95 USD
- Vyvo US Dollar 當天價格變化爲 -0.07%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Vyvo US Dollar (USDV) 價格表現 USD

今天內，Vyvo US Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007143385749675
在過去30天內，Vyvo US Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002771026
在過去60天內，Vyvo US Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0025177725
在過去90天內，Vyvo US Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0007143385749675-0.07%
30天$ +0.0002771026+0.03%
60天$ -0.0025177725-0.25%
90天$ 0--

Vyvo US Dollar (USDV) 價格分析

Vyvo US Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.994896
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$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.43
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-0.07%

+0.04%

Vyvo US Dollar (USDV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 9.95
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0.00
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什麼是Vyvo US Dollar (USDV)

Vyvo US Dollar ($USDV) - A fiat-backed stablecoin redeemable 1-to-1 for U.S. dollars held in trust accounts.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Vyvo US Dollar (USDV) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Vyvo US Dollar (USDV) 的其他問題

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USDV 兌換爲當地貨幣

1 USDV 兌換 AUD
A$1.60653689
1 USDV 兌換 GBP
0.81823618
1 USDV 兌換 EUR
0.96791353
1 USDV 兌換 USD
$0.997849
1 USDV 兌換 MYR
RM4.4903205
1 USDV 兌換 TRY
35.35379007
1 USDV 兌換 JPY
¥155.93386323
1 USDV 兌換 RUB
102.26954401
1 USDV 兌換 INR
86.39376642
1 USDV 兌換 IDR
Rp16,358.17771056
1 USDV 兌換 PHP
58.42405895
1 USDV 兌換 EGP
￡E.50.2915896
1 USDV 兌換 BRL
R$6.0868789
1 USDV 兌換 CAD
C$1.43690256
1 USDV 兌換 BDT
121.2386535
1 USDV 兌換 NGN
1,554.27953787
1 USDV 兌換 UAH
42.01942139
1 USDV 兌換 VES
Bs53.883846
1 USDV 兌換 PKR
Rs278.18034422
1 USDV 兌換 KZT
529.63829222
1 USDV 兌換 THB
฿34.31602711
1 USDV 兌換 TWD
NT$32.81925361
1 USDV 兌換 CHF
Fr0.90804259
1 USDV 兌換 HKD
HK$7.76326522
1 USDV 兌換 MAD
.د.م10.01840396