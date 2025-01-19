VyFinance 價格 (VYFI)

USD

VyFinance (VYFI) 實時價格圖表

$0.107239
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-3.00%(1D)

今天 VyFinance (VYFI) 的價格

今天 VyFinance (VYFI) 的實時價格爲 0.107239 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VYFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VyFinance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.40K USD
- VyFinance 當天價格變化爲 -3.02%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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VyFinance (VYFI) 價格表現 USD

今天內，VyFinance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0033428470448396
在過去30天內，VyFinance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0221384084
在過去60天內，VyFinance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0574855195
在過去90天內，VyFinance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.06892964614174013

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0033428470448396-3.02%
30天$ +0.0221384084+20.64%
60天$ +0.0574855195+53.61%
90天$ +0.06892964614174013+179.93%

VyFinance (VYFI) 價格分析

VyFinance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.101022
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$ 0.11065
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+3.23%

-3.02%

+6.23%

VyFinance (VYFI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 1.40K
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什麼是VyFinance (VYFI)

VyFinance is a DeFi protocol bringing Neural Net AutoHarvesting & KYC-less Hedge Fund Staking to Cardano.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

VyFinance (VYFI) 資源

官網

大家還在問：關於 VyFinance (VYFI) 的其他問題

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VYFI 兌換爲當地貨幣

1 VYFI 兌換 AUD
A$0.17265479
1 VYFI 兌換 GBP
0.08793598
1 VYFI 兌換 EUR
0.10402183
1 VYFI 兌換 USD
$0.107239
1 VYFI 兌換 MYR
RM0.4825755
1 VYFI 兌換 TRY
3.79947777
1 VYFI 兌換 JPY
¥16.75823853
1 VYFI 兌換 RUB
10.99092511
1 VYFI 兌換 INR
9.28475262
1 VYFI 兌換 IDR
Rp1,758.01611216
1 VYFI 兌換 PHP
6.27884345
1 VYFI 兌換 EGP
￡E.5.4048456
1 VYFI 兌換 BRL
R$0.6541579
1 VYFI 兌換 CAD
C$0.15442416
1 VYFI 兌換 BDT
13.0295385
1 VYFI 兌換 NGN
167.03868357
1 VYFI 兌換 UAH
4.51583429
1 VYFI 兌換 VES
Bs5.790906
1 VYFI 兌換 PKR
Rs29.89608842
1 VYFI 兌換 KZT
56.92031642
1 VYFI 兌換 THB
฿3.68794921
1 VYFI 兌換 TWD
NT$3.52709071
1 VYFI 兌換 CHF
Fr0.09758749
1 VYFI 兌換 HKD
HK$0.83431942
1 VYFI 兌換 MAD
.د.م1.07667956