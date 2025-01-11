VOXTO 圖標

VOXTO 價格 (VXT)

USD

VOXTO (VXT) 實時價格圖表

$0.02299279
$0.02299279$0.02299279
+4.80%(1D)

今天 VOXTO (VXT) 的價格

今天 VOXTO (VXT) 的實時價格爲 0.02299279 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VXT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VOXTO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 131.43K USD
- VOXTO 當天價格變化爲 +4.81%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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VOXTO (VXT) 價格表現 USD

今天內，VOXTO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00105451
在過去30天內，VOXTO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005165859
在過去60天內，VOXTO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004206530
在過去90天內，VOXTO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00843960008519036

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00105451+4.81%
30天$ +0.0005165859+2.25%
60天$ -0.0004206530-1.82%
90天$ -0.00843960008519036-26.85%

VOXTO (VXT) 價格分析

VOXTO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02191865
$ 0.02191865$ 0.02191865

$ 0.02313002
$ 0.02313002$ 0.02313002

$ 0.061973
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+0.64%

+4.81%

+3.76%

VOXTO (VXT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 131.43K
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什麼是VOXTO (VXT)

Voxto was founded to provide users with better options for entering the decentralized world, a payment solution that links global consumers, off-chain and digital merchants, and the crypto economy.

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VOXTO (VXT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 VOXTO (VXT) 的其他問題

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VXT 兌換爲當地貨幣

1 VXT 兌換 AUD
A$0.0372483198
1 VXT 兌換 GBP
0.0186241599
1 VXT 兌換 EUR
0.0223030063
1 VXT 兌換 USD
$0.02299279
1 VXT 兌換 MYR
RM0.1032376271
1 VXT 兌換 TRY
0.8144046218
1 VXT 兌換 JPY
¥3.6252731993
1 VXT 兌換 RUB
2.3367572477
1 VXT 兌換 INR
1.9817485701
1 VXT 兌換 IDR
Rp376.9309232976
1 VXT 兌換 PHP
1.35657461
1 VXT 兌換 EGP
￡E.1.1618256787
1 VXT 兌換 BRL
R$0.1407158748
1 VXT 兌換 CAD
C$0.0331096176
1 VXT 兌換 BDT
2.8046605242
1 VXT 兌換 NGN
35.6475617602
1 VXT 兌換 UAH
0.9721351612
1 VXT 兌換 VES
Bs1.21861787
1 VXT 兌換 PKR
Rs6.4028022313
1 VXT 兌換 KZT
12.133295283
1 VXT 兌換 THB
฿0.7973899572
1 VXT 兌換 TWD
NT$0.7612912769
1 VXT 兌換 CHF
Fr0.0209234389
1 VXT 兌換 HKD
HK$0.1788839062
1 VXT 兌換 MAD
.د.م0.2308476116