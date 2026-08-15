Voxies 今日價格

Voxies (VOXEL) 今日實時價格為 $ 0.0028047，過去 24 小時內變化了 19.03%。目前 VOXEL 兌 USD 的匯率為 $ 0.0028047 每 VOXEL。

Voxies 目前市值在 $ 839,376 排名第 #-，流通供應量為 243.26M VOXEL。過去 24 小時內，VOXEL 的交易價格在 $ 0.00274279（低點）和 $ 0.0037192（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.7，而歷史最低價為 $ 0.00267738。

短期表現方面，VOXEL 在過去一小時內波動了 +0.56%，過去7 天內波動了 -5.50%。過去一天，總交易量達到 $ 182.14K。

Voxies（VOXEL）市場資訊

市值 $ 839.38K$ 839.38K $ 839.38K 成交量（24H） $ 182.14K$ 182.14K $ 182.14K 完全稀釋市值 $ 841.42K$ 841.42K $ 841.42K 流通量 243.26M 243.26M 243.26M 總供應量 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Voxies 的目前市值為 $ 839.38K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 182.14K。VOXEL 的流通量為 243.26M，總供應量是 300000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 841.42K。