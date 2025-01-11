Vox Royale 價格 (VXR)
今天 Vox Royale (VXR) 的實時價格爲 0.166923 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VXR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vox Royale 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.22 USD
- Vox Royale 當天價格變化爲 -13.99%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Vox Royale 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0271651324266525。
在過去30天內，Vox Royale 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0709264673。
在過去60天內，Vox Royale 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0565629435。
在過去90天內，Vox Royale 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1647788127809104。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0271651324266525
|-13.99%
|30天
|$ -0.0709264673
|-42.49%
|60天
|$ -0.0565629435
|-33.88%
|90天
|$ -0.1647788127809104
|-49.67%
Vox Royale 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.26%
-13.99%
-28.99%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Vox Royale is a dynamic, competitive game that incorporates an extensive range of blockchain mechanics, such as play-to-earn (P2E), wagering, revenue sharing, and staking. Built using Unity, it showcases low-poly voxel-style graphics, providing a distinctive and engaging visual experience. The game is designed for cross-platform play, ensuring accessibility and connectivity for a diverse player base across various devices. This approach not only enhances the gaming experience but also maximizes player interaction and enjoyment.
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|1 VXR 兌換 AUD
A$0.27041526
|1 VXR 兌換 GBP
￡0.13520763
|1 VXR 兌換 EUR
€0.16191531
|1 VXR 兌換 USD
$0.166923
|1 VXR 兌換 MYR
RM0.74948427
|1 VXR 兌換 TRY
₺5.91241266
|1 VXR 兌換 JPY
¥26.31874941
|1 VXR 兌換 RUB
₽16.96438449
|1 VXR 兌換 INR
₹14.38709337
|1 VXR 兌換 IDR
Rp2,736.44218512
|1 VXR 兌換 PHP
₱9.848457
|1 VXR 兌換 EGP
￡E.8.43461919
|1 VXR 兌換 BRL
R$1.02156876
|1 VXR 兌換 CAD
C$0.24036912
|1 VXR 兌換 BDT
৳20.36126754
|1 VXR 兌換 NGN
₦258.79408074
|1 VXR 兌換 UAH
₴7.05750444
|1 VXR 兌換 VES
Bs8.846919
|1 VXR 兌換 PKR
Rs46.48304781
|1 VXR 兌換 KZT
₸88.0852671
|1 VXR 兌換 THB
฿5.78888964
|1 VXR 兌換 TWD
NT$5.52682053
|1 VXR 兌換 CHF
Fr0.15189993
|1 VXR 兌換 HKD
HK$1.29866094
|1 VXR 兌換 MAD
.د.م1.67590692