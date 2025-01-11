Vow USD 價格 (VUSD)

USD

Vow USD (VUSD) 實時價格圖表

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+0.90%(1D)

今天 Vow USD (VUSD) 的價格

今天 Vow USD (VUSD) 的實時價格爲 0.069025 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vow USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 187.54K USD
- Vow USD 當天價格變化爲 +0.95%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Vow USD (VUSD) 價格表現 USD

今天內，Vow USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00064835
在過去30天內，Vow USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1497779135
在過去60天內，Vow USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0747447635
在過去90天內，Vow USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.035642890161557664

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00064835+0.95%
30天$ +0.1497779135+216.99%
60天$ +0.0747447635+108.29%
90天$ +0.035642890161557664+106.77%

Vow USD (VUSD) 價格分析

Vow USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.052853
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$ 0.07707
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$ 0.081686
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+3.11%

+0.95%

-8.47%

Vow USD (VUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 187.54K
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什麼是Vow USD (VUSD)

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Vow USD (VUSD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Vow USD (VUSD) 的其他問題

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VUSD 兌換爲當地貨幣

1 VUSD 兌換 AUD
A$0.1118205
1 VUSD 兌換 GBP
0.05591025
1 VUSD 兌換 EUR
0.06695425
1 VUSD 兌換 USD
$0.069025
1 VUSD 兌換 MYR
RM0.30992225
1 VUSD 兌換 TRY
2.4448655
1 VUSD 兌換 JPY
¥10.88317175
1 VUSD 兌換 RUB
7.01501075
1 VUSD 兌換 INR
5.94926475
1 VUSD 兌換 IDR
Rp1,131.557196
1 VUSD 兌換 PHP
4.072475
1 VUSD 兌換 EGP
￡E.3.48783325
1 VUSD 兌換 BRL
R$0.422433
1 VUSD 兌換 CAD
C$0.099396
1 VUSD 兌換 BDT
8.4196695
1 VUSD 兌換 NGN
107.0149795
1 VUSD 兌換 UAH
2.918377
1 VUSD 兌換 VES
Bs3.658325
1 VUSD 兌換 PKR
Rs19.22139175
1 VUSD 兌換 KZT
36.4244925
1 VUSD 兌換 THB
฿2.393787
1 VUSD 兌換 TWD
NT$2.28541775
1 VUSD 兌換 CHF
Fr0.06281275
1 VUSD 兌換 HKD
HK$0.5370145
1 VUSD 兌換 MAD
.د.م0.693011