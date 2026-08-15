VoluMint 今日價格

VoluMint (VMINT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 VMINT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VMINT。

VoluMint 目前市值在 $ 17,087.7 排名第 #-，流通供應量為 609.45M VMINT。過去 24 小時內，VMINT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.084504，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VMINT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

VoluMint（VMINT）市場資訊

市值 $ 17.09K$ 17.09K $ 17.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.40K$ 21.40K $ 21.40K 流通量 609.45M 609.45M 609.45M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

VoluMint 的目前市值為 $ 17.09K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VMINT 的流通量為 609.45M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.40K。