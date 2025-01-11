VolumeX 圖標

VolumeX 價格 (VOLX)

USD

VolumeX (VOLX) 實時價格圖表

$0.0015562
$0.0015562$0.0015562
-0.20%(1D)

今天 VolumeX (VOLX) 的價格

今天 VolumeX (VOLX) 的實時價格爲 0.0015562 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VOLX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
VolumeX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.30 USD
- VolumeX 當天價格變化爲 -0.23%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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VolumeX (VOLX) 價格表現 USD

今天內，VolumeX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，VolumeX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002253870
在過去60天內，VolumeX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004851243
在過去90天內，VolumeX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002635827389665206

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.23%
30天$ -0.0002253870-14.48%
60天$ -0.0004851243-31.17%
90天$ -0.0002635827389665206-14.48%

VolumeX (VOLX) 價格分析

VolumeX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00150983
$ 0.00150983$ 0.00150983

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$ 0.02360772
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-0.23%

-5.20%

VolumeX (VOLX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 10.30
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什麼是VolumeX (VOLX)

VolumeX.bot provides on-chain bots technologies (SolanaVolumeX and SolanaHolderX) designed to empower Solana projects with automated growth strategies. Our bots are telegram-based, and we provide these tools to streamline crucial aspects of token growth, allowing you to dedicate more resources to core development, marketing, and community building.

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VolumeX (VOLX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 VolumeX (VOLX) 的其他問題

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VOLX 兌換爲當地貨幣

1 VOLX 兌換 AUD
A$0.002521044
1 VOLX 兌換 GBP
0.001260522
1 VOLX 兌換 EUR
0.001509514
1 VOLX 兌換 USD
$0.0015562
1 VOLX 兌換 MYR
RM0.006987338
1 VOLX 兌換 TRY
0.055120604
1 VOLX 兌換 JPY
¥0.245366054
1 VOLX 兌換 RUB
0.158156606
1 VOLX 兌換 INR
0.134128878
1 VOLX 兌換 IDR
Rp25.511471328
1 VOLX 兌換 PHP
0.0918158
1 VOLX 兌換 EGP
￡E.0.078634786
1 VOLX 兌換 BRL
R$0.009523944
1 VOLX 兌換 CAD
C$0.002240928
1 VOLX 兌換 BDT
0.189825276
1 VOLX 兌換 NGN
2.412701356
1 VOLX 兌換 UAH
0.065796136
1 VOLX 兌換 VES
Bs0.0824786
1 VOLX 兌換 PKR
Rs0.433355014
1 VOLX 兌換 KZT
0.82120674
1 VOLX 兌換 THB
฿0.053969016
1 VOLX 兌換 TWD
NT$0.051525782
1 VOLX 兌換 CHF
Fr0.001416142
1 VOLX 兌換 HKD
HK$0.012107236
1 VOLX 兌換 MAD
.د.م0.015624248