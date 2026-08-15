Voltage Finance 今日價格

Voltage Finance (VOLT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 VOLT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VOLT。

Voltage Finance 目前市值在 $ 423,065 排名第 #-，流通供應量為 8.73B VOLT。過去 24 小時內，VOLT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00533542，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VOLT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +430.77%。過去一天，總交易量達到 --。

Voltage Finance（VOLT）市場資訊

市值 $ 423.07K$ 423.07K $ 423.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 423.07K$ 423.07K $ 423.07K 流通量 8.73B 8.73B 8.73B 總供應量 8,727,621,989.42893 8,727,621,989.42893 8,727,621,989.42893

Voltage Finance 的目前市值為 $ 423.07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VOLT 的流通量為 8.73B，總供應量是 8727621989.42893，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 423.07K。