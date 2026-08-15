Voicebox 今日價格

Voicebox (VOICEBOX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 10.03%。目前 VOICEBOX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VOICEBOX。

Voicebox 目前市值在 $ 22,730 排名第 #-，流通供應量為 987.35M VOICEBOX。過去 24 小時內，VOICEBOX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VOICEBOX 在過去一小時內波動了 -2.27%，過去7 天內波動了 -23.34%。過去一天，總交易量達到 --。

Voicebox（VOICEBOX）市場資訊

市值 $ 22.73K$ 22.73K $ 22.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.73K$ 22.73K $ 22.73K 流通量 987.35M 987.35M 987.35M 總供應量 987,347,971.419561 987,347,971.419561 987,347,971.419561

Voicebox 的目前市值為 $ 22.73K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VOICEBOX 的流通量為 987.35M，總供應量是 987347971.419561，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.73K。