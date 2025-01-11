Vodra 圖標

Vodra 價格 (VDR)

USD

Vodra (VDR) 實時價格圖表

$0.0149948
$0.0149948$0.0149948
+5.60%(1D)

今天 Vodra (VDR) 的價格

今天 Vodra (VDR) 的實時價格爲 0.0149948 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VDR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vodra 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 39.31K USD
- Vodra 當天價格變化爲 +5.61%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 VDR兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 VDR 價格信息的首選平臺。

Vodra (VDR) 價格表現 USD

今天內，Vodra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00079621
在過去30天內，Vodra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2811718492
在過去60天內，Vodra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3961277890
在過去90天內，Vodra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0144750930473272714

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00079621+5.61%
30天$ +0.2811718492+1,875.13%
60天$ +0.3961277890+2,641.77%
90天$ +0.0144750930473272714+2,785.24%

Vodra (VDR) 價格分析

Vodra 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01310968
$ 0.01310968$ 0.01310968

$ 0.01575543
$ 0.01575543$ 0.01575543

$ 0.078702
$ 0.078702$ 0.078702

-1.28%

+5.61%

+1,086.07%

Vodra (VDR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 39.31K
$ 39.31K$ 39.31K

0.00
0.00 0.00

什麼是Vodra (VDR)

The Vodra Platform allows creators to pursue their passions while being fairly compensated. This is accomplished with a decentralized donation platform that aims to shift online entertainment compensation towards a direct creator-to-audience participation model.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Vodra (VDR) 資源

官網

大家還在問：關於 Vodra (VDR) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

VDR 兌換爲當地貨幣

1 VDR 兌換 AUD
A$0.024291576
1 VDR 兌換 GBP
0.012145788
1 VDR 兌換 EUR
0.014544956
1 VDR 兌換 USD
$0.0149948
1 VDR 兌換 MYR
RM0.067326652
1 VDR 兌換 TRY
0.531115816
1 VDR 兌換 JPY
¥2.364230116
1 VDR 兌換 RUB
1.523921524
1 VDR 兌換 INR
1.292401812
1 VDR 兌換 IDR
Rp245.816354112
1 VDR 兌換 PHP
0.8846932
1 VDR 兌換 EGP
￡E.0.757687244
1 VDR 兌換 BRL
R$0.091768176
1 VDR 兌換 CAD
C$0.021592512
1 VDR 兌換 BDT
1.829065704
1 VDR 兌換 NGN
23.247638024
1 VDR 兌換 UAH
0.633980144
1 VDR 兌換 VES
Bs0.7947244
1 VDR 兌換 PKR
Rs4.175601956
1 VDR 兌換 KZT
7.91275596
1 VDR 兌換 THB
฿0.520019664
1 VDR 兌換 TWD
NT$0.496477828
1 VDR 兌換 CHF
Fr0.013645268
1 VDR 兌換 HKD
HK$0.116659544
1 VDR 兌換 MAD
.د.م0.150547792