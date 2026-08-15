Vled Tenov 今日價格

Vled Tenov (TENOV) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.54%。目前 TENOV 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TENOV。

Vled Tenov 目前市值在 $ 30,202 排名第 #-，流通供應量為 915.41M TENOV。過去 24 小時內，TENOV 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TENOV 在過去一小時內波動了 -0.06%，過去7 天內波動了 -16.03%。過去一天，總交易量達到 --。

Vled Tenov（TENOV）市場資訊

市值 $ 30.20K$ 30.20K $ 30.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 30.20K$ 30.20K $ 30.20K 流通量 915.41M 915.41M 915.41M 總供應量 915,413,002.2763926 915,413,002.2763926 915,413,002.2763926

Vled Tenov 的目前市值為 $ 30.20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TENOV 的流通量為 915.41M，總供應量是 915413002.2763926，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 30.20K。