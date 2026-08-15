Vladhood 今日價格

Vladhood (VLAD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9,50%。目前 VLAD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VLAD。

Vladhood 目前市值在 $ 136 791 排名第 #-，流通供應量為 1,00B VLAD。過去 24 小時內，VLAD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,00248813，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VLAD 在過去一小時內波動了 -1,16%，過去7 天內波動了 -11,04%。過去一天，總交易量達到 $ 24,37K。

Vladhood（VLAD）市場資訊

市值 $ 136,79K$ 136,79K $ 136,79K 成交量（24H） $ 24,37K$ 24,37K $ 24,37K 完全稀釋市值 $ 136,79K$ 136,79K $ 136,79K 流通量 1,00B 1,00B 1,00B 總供應量 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Vladhood 的目前市值為 $ 136,79K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 24,37K。VLAD 的流通量為 1,00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 136,79K。