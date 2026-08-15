VladDog 今日價格

VladDog (VLADDOG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 10.34%。目前 VLADDOG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VLADDOG。

VladDog 目前市值在 $ 18,041.76 排名第 #-，流通供應量為 928.38M VLADDOG。過去 24 小時內，VLADDOG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VLADDOG 在過去一小時內波動了 -0.12%，過去7 天內波動了 +5.54%。過去一天，總交易量達到 --。

VladDog（VLADDOG）市場資訊

市值 $ 18.04K$ 18.04K $ 18.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 19.43K$ 19.43K $ 19.43K 流通量 928.38M 928.38M 928.38M 總供應量 928,375,894.7390261 928,375,894.7390261 928,375,894.7390261

VladDog 的目前市值為 $ 18.04K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VLADDOG 的流通量為 928.38M，總供應量是 928375894.7390261，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.43K。